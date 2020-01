En 2016, Meghan Markle comenzó un noviazgo con Enrique de Gales, más conocido como el Principe Harry, hijo de Lady Di, y decidió alejarse de su carrera como actriz.

En 2018, la pareja se casó en la Capilla de San Jorge en Windsor, Inglaterra, y todos los medios comenzaron a seguir de cerca su matriminio. En mayo de 2019, Meghan y Harry tuvieron a su primer hijo, Archie, y se mostraron felices por su presente.

Sin embargo, en varias ocasiones, Harry se mostró furioso por el trato que mantiene la prensa con su esposa y advirtió que no quería que le ocurra lo mismo que a su madre, quien fue muy perseguida por los periodistas en aquel momento. Quizás, este sea uno de los motivos por el cual el matrimonio decidió dar un paso al costado como miembros de la realeza.

.

Esta semana, a través de un comunicado publicado en sus redes, informaron que renuncian a sus funciones como miembros de la primera línea de la Familia Real Británica.

Según explicaron, llevarán a cabo esta decisión para convertirse en personas "económicamente independientes". Su anuncio provocó malestar en el Palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina Isabel II, quien indicó que mantendrá conversaciones con los duques sobre su nueva postura.

Tras aquella determinación, trascendió que Meghan firmó un contrato con Disney para grabar una voz en "off" en uno de los proyectos que tiene planeado la compañía estadounidense. La duquesa de Sussex donará el dinero recibido a una organización que protege a los elefantes, Elephants Without Borders (Elefantes sin fronteras), según reveló el diario británico "The Times". De esta manera, la ex protagonista de la serie "Suits" vuelve al ruedo y retoma su carrera artística.