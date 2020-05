Mark Ruffalo es parte del universo cinematográfico de Marvel desde hace ocho años. Si bien ya todo el mundo lo reconoce por su buen trabajo en las películas de "The Avengers", "Thor: Ragnarok" y "Iron Man 3", recientemente en una entrevista comentó que no fue fácil para él aceptar el personaje, que es uno de los favoritos de los más chicos.

Invitado al programa de Jimmy Fallon, hizo algunas confesiones sobre sus miedos: "No sabía que podía agregar a lo que yo creí que ya se había hecho bien antes de mí. Solo había hecho películas independientes hasta ese punto".

Cuando recibió el llamado de Joss Whedon, director de la primera película de "Los Vengadores", le dijo que no era la persona indicada para el trabajo, pero fue un colega quien lo convenció: "Me llamó Robert Downey Jr. Alguien le contó que yo dudaba, y simplemente dijo 'Ruffalo, vamos, lo tenemos', y después de eso pensé: 'Creo que debo hacerlo'".

Otro problema fue que no le permitieran ver el guion, algo que él desde joven hacía con cada proyecto que recibía. "Necesitaba leer algo, el estudio no soltaba nada y Joss (Whedon) me dio 20 páginas, en donde leí la primera escena en la que aparecía Banner, cuando Black Widow lo iba a buscar. Ahí pensé que era increíble", confió.