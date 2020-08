Maluma y Neymar eran muy amigos, hasta que trascendió que Natalia Barulich habría dejado al cantante por el futbolista brasileño.

Esta semana, Neymar festejó en sus redes la clasificación del PSG a la final de la Champions League y cantó el tema "Hawái" eufórico. Casualmente esa canción es del colombiano y se la habría dedicado a su ex pareja. La actitud del jugador llamó la atención en el mundo 2.0 y generó fuertes repercusiones.

Por su parte, el artista decidió cerrar su cuenta de Instagram por algunas horas y a su vuelta transmitió en vivo dejando que sus seguidores le hagan preguntas. Así fue que varios usuarios quisieron saber si "Hawái" era para Natalia. "Cada quien se fue por su camino, pero esta canción no es algo que me pasó a mí. Toda mi música es real, aunque ésta no así que no inventen por favor", respondió a corazón abierto.

Neymar junto a Natalia Barulich, con quien estaría de novio.

En cuanto a si está de novio nuevamente, contestó a pura sonrisa: "Estoy solterísimo". Luego, sus fans quisieron saber: ¿Qué pasó con Neymar?

Y el intérprete no dudó en responder: "Me parece muy grave que me sigan involucrando en temas ajenos que no tengo nada que ver. Preguntenle a él. No se dejen engañar en las redes o en los medios. No sé si ellos están juntos ni tampoco me importa porque cada quien hace su vida. No tengo ningún problema con él. Al revés me siento muy agradecido con él y todo el equipo de poner esa canción tan cabrona después del partido".

Además aclaró con humor: "Sigan haciendo los memes que están muy cabrones". Y agregó serio: "No tengo ningún problema con él ni con nadie. Si tendría que arreglar algo con una persona, agarro mi celular y la llamo. A mí no me gusta el drama de estar mandando indirectas en las redes. A Neymar le deseo muchos éxitos, es un jugador crack. Soy un fanático del fútbol".

Por último sobre el motivo que lo llevó a irse de la red social, expresó: "No cerré mi Instagram porque estaba enojado".