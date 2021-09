Durante la noche del jueves, Madonna estuvo en el Times Square, Nueva York para presentar su esperado documental sobre el tour de su último disco "Madame X", en el cual realizó shows en Lisboa a principios de 2020.

Mientras la reina del pop presentó el film que se podrá ver a partir del próximo 8 de octubre en Paramount+, en el que encarna a una agente secreta que lucha por la libertad, expresó sus ganas de poder visitar Argentina.

Madonna presentó su documental en New York.

Con gafas de sol, una tiara brillante, un collar con la frase "F*ck You", una minifalda y botas con plataformas, la cantante internacional de 63 años manifestó el diálogo con Gente: "Extraño un montón Argentina, me gustaría volver muy pronto y bailar algún tango. Me encantaría ir a esos clubs".

En su cuenta de Instagram, Madonna lució su look.

"Me gusta muchísimo el tango", continuó la intérprete de "Like a Virgin". Y agregó convencida: "Lo que me gusta acerca del tango es esa suerte de batalla, como una historia de amor. Me encanta para bailarlo".

