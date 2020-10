Madonna es una de las estrellas más reconocidas del mundo de la música y todos quieren colaborar con ella, pero antes de ser aceptados deben cumplir una serie de requisitos. El DJ David Guetta reveló que iba a hacer una canción junto a la Reina del Pop pero que ésta se retiró a último momento y la razón detrás de su huída fue por su signo zodiacal.

Madonna se negó a trabajar con David Guetta por ser de Escorpio

En diálogo con los youtubers franceses McFly et Carlito, el artista contó la extraña situación que vivió junto a la cantante de "Material Girl" y "Vogue". De acuerdo al relato, los dos se encontraban últimando detalles para una colaboración musical cuando la autora de "Like a virgin" le preguntó de qué signo era. Al escuchar que era de Escorpio, Madonna escapó y nunca volvió.

"Hice un remix hace tiempo para Madonna ("Revolver", en 2009) y, de hecho, gané un Grammy por él. Entonces, me llamó poco después y me dijo que le encantaría que produjera su próximo álbum. Quedamos para comer y hablamos de todo: la música en general, sus ideas sobre cómo quería que fuera el disco... Todo súper. Solo ella y yo, muy relajados", explicó el artista.

"Yo le dije que Escorpio y, de repente, me soltó: 'Lo siento, no vamos a poder trabajar juntos. Ha sido un placer conocerte, adiós", manifestó el DJ sobre Madonna.

"Entonces, cuando ya parecía que estaba cerrado el trato, me preguntó por mi signo del zodiaco. Yo le dije que Escorpio y, de repente, me soltó: 'Lo siento, no vamos a poder trabajar juntos. Ha sido un placer conocerte, adiós'", terminó entre risas sobre su único encuentro con Madonna.

