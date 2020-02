Es inevitable pensar en los juegos de mesa y no pensar en lo mucho que se disfrutan. Hay motivos interesantes por los que la gente desea ir a un casino físico y si no hay mucho tiempo disponible visitar nuestro casino favorito online. El entorno que se encuentra en un casino físico es muy emocionante, ya que el ambiente nos hace sentir muy relajados. No hay relojes, la intensidad de la iluminación es muy controlada, las paredes, el color de las sillas, absolutamente todo el ambiente está pensado para hacernos sentir muy cómodos.

Los futbolistas más famosos son amantes de los casinos

Paul Merson, Gerard Piqué, Gianluigi Buffon y David Beckham son cuatro ejemplos de los muchos futbolistas que hay, que entre sus pasatiempos favoritos está el visitar los casinos en el mundo. Lugares en donde son tratados como lo que son, estrellas deportivas y en donde tienen su lugar especial. El mundo de los futbolistas siempre es seductor y en ocasiones el interés de la gente es mayor a los resultados obtenidos en los partidos.

Las celebridades, dentro de las cuales están situados los futbolistas, llenan las páginas de sociales o de espectáculos, también las llenan por su afición a los juegos de las altas apuestas y de casino. Con la creación de las salas de juego online, muchos de ellos se han convertido en clientes de casinos digitales. Aparte de promocionar las marcas resaltan las ventajas de jugar por la web. Conocer bien el tema nos ayuda a entender sobre esta tendencia global.

Los casinos clásicos (Montecarlo, Las Vegas, etc.) invitan a sus salas VIP a los famosos para que no sean molestados y de esta manera mantenerlos fuera del alcance del público en general. En la lista tenemos 4 de los más importantes futbolistas por mencionar a algunos.

Paul Merson

Paul ha entrado dentro de algunos escándalos de famosos. Su origen es inglés, inició su carrera dentro del Arsenal ayudando a su equipo a ganar algunos campeonatos hasta 1994. Momento en el tuvo algunos problemas dentro de su carrera por ser adicto al juego y al alcohol. En alguna ocasión se comentó que llegó a superar sus adicciones, calculando una pérdida de 8 millones de euros.

Gerard Piqué

Conocido como uno de los mejores defensas del Barcelona y uno de los mejores jugadores de casinos en línea. Inició su pasión por los juegos online en Manchester United, fortaleciendo ese gusto con el paso del tiempo. Llegó a preocupar a los directivos del Barcelona por algún posible endeudamiento. A lo largo de los años Piqué logró desarrollar un comportamiento controlado ante el juego.

Gigi Buffon

El caso del italiano guardameta es diferente porque ha mantenido un bajo perfil de las apuestas a pesar de las cantidades que ha obtenido y perdido en las apuestas. A Gigi le gusta el póker con amigos. A pesar de mantenerse controlado en algún momento fue acusado de intervenir en apuestas ilegales sin llegar a comprobarle nada.

David Beckham

Famoso e importante jugador en la historia del fútbol que se involucró en el negocio del juego. Después de haber dejado el fútbol, dedicó tiempo en la industria de los casinos como inversor y jugador.