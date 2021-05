Después de que la producción fuera atrasada por la pandemia del coronavirus, los reconocidos actores de "Friends", Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, compartieron las primeras imágenes del esperado reencuentro y revelaron la fecha de emisión.

El 27 de mayo, HBO Max estrenará, sólo en Estados Unidos, el capítulo especial de la icónica serie "Friends" llamado 'En el que todos vuelven a juntarse' ('The One Where They Get Back Together'), haciendo alusión al estilo de la producción para nombrar los episodios.

El regreso de los personajes va a suceder 17 años y 21 días después del estreno del último capítulo de la décima temporada de la serie y se estima que cada uno de los actores va a cobrar 2.5 millones de dólares por volver al programa por un día.

En el video de promoción que compartieron los artistas, se puede ver al grupo de seis amigos caminando abrazados en un anochecer en el escenario original de la serie, el número 24 de los estudios de Warner Bros, en Los Ángeles, mientras que suena una versión lenta de la canción de los Rembrandts "I'll be there for you".

¡Mirá!