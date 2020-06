En medio del fuerte debate que se generó en las últimas horas por el abuso policial y el racismo en Estados Unidos, la actiz Samantha Marie Ware apuntó contra Lia Michele en su cuenta de Twitter luego de que ésta se solidariza con la lucha de los afroamericanos.

Ware acusó a Michelle de haber dicho "comentarios inapropiados" durante su participación en " Glee". Por su parte, la actriz y cantante se hizo eco de sus dichos le respondió con una disculpa en la que hace referencia a su futuro como madre y lo importante que es hacerse "responsable de tus propias acciones" cuando estas afectan a los demás.

.

"Una de las lecciones más importantes de las últimas semanas es que necesitamos pararnos a escuchar y aprender las perspectivas de los demás, así como el papel que hemos tenido o cómo podemos ayudar a arrojar luz sobre las injusticias a las que se enfrentan", comenzó a decir en el extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Y continuó: "Cuando tuiteé el otro día pretendía mostrar mi apoyo a nuestros amigos y vecinos, así como a las comunidades racializadas en este tiempo tan difícil, pero las respuestas que he recibido me han hecho darme cuenta de cómo mi comportamiento fue percibido por mis compañeros de reparto". Aunque, también aclaró que no recuerda haber "maltratado" a Samantha: "Aunque no recuerde el haber dicho eso y nunca he juzgado a otros por el color de su piel o sus circunstancias, ese no es lo importante. Lo que importa es que claramente actué de una manera que hizo daño a los demás".

La actriz espera su primer hijo.

"Si mi posición y perspectiva de privilegiada fueron lo que hizo que fuera percibida como insensible o inapropiada en ocasiones, o si fue simplemente mi inmadurez y el ser innecesariamente difícil, pido perdón por mi comportamiento y por cualquier daño que haya causado", manifestó sincera la artista, quien espera su primer hijo junto a su marido Zandy Reich.

Para cerrar, resaltó que su embarazo le hizo replateantearse varias cuestiones, entre ellas, lo relacionado a su imagen y el mensaje que le quiere dar a sus seguidores. "Todos podemos crecer y cambiar y yo he estado pensando en mis malos momentos en los últimos meses. Pronto seré madre y sé que tengo que seguir trabajando para ser mejor y ser más responsable de mi actos. Así podré ser un modelo a seguir para mi hijo y puedo enseñarle mis lecciones y errores para que pueda aprender de mí. He escuchado estas críticas y estoy aprendiendo. Estoy muy arrepentida y en el futuro seré mejor gracias a esta experiencia", concluyó.