A lo largo de toda la campaña presidencial de Joe Biden y Kamala Harris, Lady Gaga apoyó su candidatura debido al rechazo que expresó en varias ocasiones hacia el republicano Donald Trump y todo lo que representó en el poder.

Lady Gaga abrió el acto presidencial en Washington.

Sin embargo, eso cambió ya que los demócratas ya asumieron su rol en la Casa Blanca. Como era de esperarse, la reconocida artista acompañó el acto de asunción presidencial en el cual se destacó por su magnífico look y hermosa voz con la que entonó el himno nacional de los Estados Unidos.

Lady Gaga cantó "The Star-Spangled Banner" en la asunción presidencial.

El conjunto que lució Gaga en Washington recibió miles de cumplidos ya que estuvo compuesto por un saco azul oscuro acompañado de un broche compuesto de una paloma y una rama de oliva dorado, una enorme falda roja y un recojido de trenzas que dejó ver su rostro.

Lady Gaga junto a Joe Biden.

Además de Lady Gaga, Jennifer Lopez interpretó una emotiva versión de "The Land is You Land". Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, junto a otras importantes figuras de Norteamérica estuvieron presentes en el acto.

