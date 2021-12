Después de cinco temporadas y más de cuatro años de trabajo intenso, "La Casa de Papel" llegó a su fin y todos sus protagonistas debieron decirle adiós a sus queridos personajes. Gracias a los millones de fanáticos que tiene la producción de Netflix alrededor del mundo, Úrsula Corberó reveló el increíble momento que vivió con Madonna a bordo de un avión.

Invitada al programa de entrevistas de Jimmy Fallon, la actriz española que interpretó a Tokio en la ficción dejó a todos con la boca abierta al relatar cómo la famosa artista de talla internacional la ayudó inesperadamente.

La sorpresa de Úrsula Corberó al ser halagada por Madonna.

La novia de Chino Darín contó que se encontraba en un avión viajando a Londres cuando hizo contacto visual con la cantante de "La Isla Bonita". Sorprendentemente, Madonna se le acercó sin dejar de mirarse, comenzó a atarse los cordones en su asiento y le declaró su fanatismo.

"Sólo quería decirte que soy una gran fan tuya, me encanta ´La Casa de Papel´ y ‘Tokio’ es mi personaje favorito", fue lo que le dijo la rubia a la actriz, dejándola sin palabras literalmente. "Intenté decir algo, pero no me salió ni una palabra", reconoció Úrsula entre risas.

Madonna reveló que es una gran fanática de "La Casa de Papel".

Ante la falta de respuesta de la actriz, Madonna se preocupó y le preguntó: "¿Sabes quién soy?". Al recuperarse de la sorpresa, la intérprete pudo asegurarle que sabía quién era y profesarle su amor. Entonces, la cantante le dejó su móvil y le pidió que anotara su número de teléfono.

Ya fuera de la aeronave, Úrsula explicó que recibió un inesperado mensaje de texto de parte de la figura: "Al cabo de un rato recibí un mensaje de Madonna y me decía que me había olvidado mi pasaporte en el asiento. ¡Pude volver a casa gracias a Madonna!".

