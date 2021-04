Después de la presentación del trailer de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", en el que se detalló que los personajes transitarían dos momentos de la vida del artista mexicano, muchos seguidores comenzaron a preguntarse cómo harían los expertos de producción para caracterizar al actor principal, Diego Boneta.

En un corto video que compartió Netflix, el actor habló del proceso que atravesó diariamente para parecerse al "Sol de México": "El reto más grande es salir en ambas líneas del tiempo. El estar filmando un día con él a los 20 años, con otros manierismo, otro cuerpo, otro físico y ese mismo día tener que cambiar a grande. Primero tomaba seis horas la aplicación de la caracterización, y conforme fueron pasando las pruebas y fuimos afinando todo, lo bajamos a dos horas y media. Es la primera vez que me toca hacer un trabajo corporal tan intenso como este".

La segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" se estrena el 18 de abril en Netflix.

"Es la primera vez que me toca hacer un trabajo corporal tan intenso como éste. La gran diferencia yo creo que está en la energía y en el peso de los años. Siempre he dicho que un año para Luis Miguel son como años de gato. Un año para nosotros son nueve para él porque ha vivido tanto, entonces aunque no es tanta la diferencia, ya que uno tiene 25 y el otro tiene 35 años, son 10 años que pesan como 30. Tener la máscara de Luis Miguel, los dos cachetes y la frente, son cosas bastante sutiles pero es impresionante el cambio que hace", agregó Boneta sobre la dura vida del cantante.

Por su parte, Alfredo Mora, jefe del departamento de maquillaje, habló de la calidad de los productos que utilizaron: "Los prostéticos son muy finos y delgados para provocar un cambio facial sin que lo veas caricaturesco, sino que veas un trabajo tan delicado que digas ´¡Envejeció".

¡Mirá el sorprendente proceso que atravesó Diego Boneta para convertirse en Luis Miguel!