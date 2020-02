La talentosa Adele no desfiló por la alfombra roja ni estuvo presente en la ceremonia de los premios Oscar 2020. Sin embargo, se la vio en una de las fiestas que se realizan luego de la gran gala en Los Ángeles. La cantante se sacó una foto junto a la presentadora de televisión Kinga Rusin y la imagen llamó poderosamente la atención de todos los usuarios por el radical cambio de imagen de la artista.

La intérprete de "Someone Like You" asistió a una fiesta organizada por el empresario musical Guy Oseary, mánager de grandes figuras como la banda "U2" y Madonna, a la que también fueron Jennifer Lopez y el clan Kardashian. En ese evento se cruzó con Rusin y, horas más tardes, la conductora publicó la postal en cuestión.

"Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre. Realmente parece otra mujer después de su considerable pérdida de peso. Charlamos sobre zapatos y bailamos muchos en una noche increíble", escribió Rusin en su publicación en Instagram. Allí se la ve a Adele lucir un vestido de leopardo que le queda ajustado al cuerpo y que resalta su cintura.

La artista se sometió a un drástico cambio en su alimentación durante los últimos años, sobre todo, tras la ruptura con su ex marido, Simon Konecki, quien es el padre de su hijo Angelo de 7 años. Es así como logró bajar 70 kilos en dos años a través de una particular dieta y rutinas de ejercicios. Por el momento, no se pronunció públicamente sobre la significativa transformación de su figura.

