Mikaela, la hija de 23 años del exitoso director de cine Steven Spielberg, reveló que es actriz porno y que está a la espera de su licencia de trabajadora sexual.

La joven contó en una entrevista a The Sun que sus padres están al tanto de su trabajo, ya que ella misma se los contó, y que la apoyan.

"Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo. También me cansé de trabajar día a día de una manera que no me satisfacía", confesó la hija adoptiva del director de películas como "ET", "La lista de Schindler", "Tiburón" e "Indiana Jones".

Tiene 23 años.

"Tengo ganas de hacer este tipo de trabajo, puedo ‘satisfacer’ a otras personas, pero eso se siente bien porque no es de una manera que me haga sentir violada", detalló.

Sus padres la apoyan por completo.

"Acabo de lanzar mi carrera de entretenimiento para adultos autoproducida. Segura, sensata, consensuada es el objetivo para todos ustedes. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mi elección. No le debo a una sola persona mi autonomía o virtud solo por un nombre", escribió en su Instagram.