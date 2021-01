En las últimas horas, se hizo viral en las redes una foto de Adele en las primeras horas de 2021. En la misma se puede ver a la reconocida cantante de 32 años muy relajada con amigas mientras se encuentra sentada en la vereda entre charlas y cervezas.

La imagen de la artista apareció en el perfil de Instagram de la escritora inglesa Laura Dockrill, donde capturó a su compañera mientras se divertía y fumaba al lado de sus tres amigas.

"Haciendo nuestra propia diversión", escribió Dockrill en su publicación que segundos después recorrió los celulares de miles de usuarios.

Según trascendió, la escritora conoció a la intérprete británica de "Someone like you" en BritSchool, la universidad de artes escénicas donde salieron algunas de las estrellas del Reino Unido.

¡Mirá la foto de Adele en Año Nuevo!