Ya son varias las figuras del mundo del espectáculo norteamericano que se hicieron el test de coronavirus y que les ha dado positivo. Este fue el caso de la cantante Pink. La artista contó que tuvo los síntomas del COVID-19 y que su médico tuvo acceso a las pruebas que confirmaron la presencia del virus en su cuerpo. Luego de dos semanas de tratamiento en su casa, la artista se recuperó y relató su historia en las redes sociales. Además de criticar el sistema de salud estadounidense, donó un millón de dólares para combatir el virus.

A través de un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, reveló su experiencia: "Hace dos semanas, mi hijo Jameson (3) y yo teníamos síntomas de COVID-19. Afortunadamente, nuestro médico tuvo acceso a los test y dieron positivo", aseguró y explicó que siguieron las instrucciones del profesional y cumplieron el aislamiento en su hogar por dos semanas. "Hace algunos días fuimos testeados otra vez y nos dio negativo", agregó entusiasmada.

"Es un fracaso absoluto de nuestro gobierno no hacer los test más accesibles. La gente tiene que saber que la enfermedad es seria, real y que afecta a jóvenes y grandes, saludables y enfermos, ricos y pobres", criticó la intérprete de "Just Give Me a Reason".

Además, comentó que realizó una donación de 500 mil dólares para Temple University Hospital Emergency Fund en honor a su madre Jody Moore, quien trabajó ahí por 18 años. También aportará otros 500 mil dólares a la ciudad de Los Ángeles para el fondo de crisis por el COVID-19.

"Gracias a todos los profesionales de la salud y a las personas de todo el mundo que están trabajando tanto para proteger a nuestros seres queridos. Las próximas dos semanas van a ser claves. Quédense en casa, por favor", concluyó.