Justin Bieber y Hailey Baldwin son una de las parejas más consolidadas en Hollywood. Será por eso que los tortolitos, que se casaron en 2018, enfrentan rumores de embarazo.

La revista estadounidense US Weekly iba a anunciar en su próximo ejemplar que la modelo está en la dulce espera. Sin embargo, Baldwin les ganó de mano y escribió un furioso comunicado a través de Instagram: “Como ya me he enterado de la pequeña noticia que van a sacar en US Weekly, lo digo yo: no estoy embarazada”.

De esta manera, la modelo dejó en claro que no está esperando un hijo y que prefiere seguir disfrutando de su vida de casada con Justin sin ser padres por el momento. Por último, Hailey aclaró: “Por favor, dejen de escribir noticias falsas sacadas de nuestras supuestas fuentes y centrense en lo que es realmente importante: la elecciones”.