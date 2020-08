Joel Pimentel, integrante de CNCO, sorprendió a sus millones de seguidores en Twitter al revelar que sufrió por amor. A pesar de que sus compañeros de la banda siempre contaron que Joel es el más tímido, el joven abrió su corazón para contar que vivió una relación tóxica y poder concientizar a sus miles de seguidores.

.

"Esta persona me mentía, me tenía ahí cuando ella quería. Así que por estar entregado siento que de alguna manera estaba siendo controlado, parte de eso fue mi culpa", comienza el artista en un mensaje que publicó en sus redes. Rápidamente, los usuarios aseguraron que la mujer en cuestión era Emilia Mernes, con quien se mostraba en sus redes. Además, el compositor participó en el videoclip "No soy yo" que realizó la cantante.

Joel Pimentel junto a Emilia en su video "No soy yo".

Luego, Joel expresó furioso contra su ex: "Esta persona hablaba pura mierda de todo el mundo y en las redes se hace la amiga de todos y yo por ciego no le decía nada".

"Me llamaba tóxico porque le hacía preguntas, pero tenía razones de preguntarlas", continuó sin nombrar a la persona de la cual hablaba. Además aconsejó a sus fans: "Conozcan bien a las personas con quién quieren estar. Jamás me dejaré ser tratado de esa manera".

Tras las versiones de que el posteo estaría dedicado a la artista, Pimentel se llamó al silencio. Habrá que ver si Mernes decide contestar las versiones que la dejan como una pareja "tóxica".