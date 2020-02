Tras seis años de ausencia de los escenarios, los Jonas Brothers retomaron su carrera y no paran de lanzar éxitos. Sin embargo, su próxima gira no es la única novedad que tiene entre manos esta banda de hermanos ya que pronto un bebé se sumará a la familia. Así es... ¡Joe Jonas y su novia Sophie Turner esperan su primer hijo!

En secreto, la pareja se casó en mayo del 2019 en Las Vegas luego de la entrega de los Billboard Music Awards. Más tarde, organizaron una segunda ceremonia en Francia donde solamente asistió su círculo más cercano.

Joe Jonas y Sophie Turner esperan a su primer hijo

Con más de tres años de relación, la revista estadounidense "Just Jared" confirmó que el cantante y la actriz de "Game Of Thrones" están en la dulce espera. "No quieren hablar todavía. Sophie ha estado eligiendo ropa y vestidos para usar dentro y fuera de su casa, y así acomodar su cuerpo cambiante", aseguró una fuente allegada a la pareja.

.

Por ahora las figuras no han confirmado la noticia, pero se especula con que su deseo es transitar el embarazo con bajo perfil durante un tiempo. De todos modos Nick, Kevin y Frankie, el más pequeño de los Jonas, se convertirán en tíos.