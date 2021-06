El actor estadounidense James Michael Tyler, conocido por interpretar a Gunther, el dueño del "Central Perk" de " Friends", reveló que tiene cáncer de próstata en etapa IV y que no puede caminar.

La enfermedad se diseminó a otros órganos y huesos por lo que se vio afectada su movilidad. "He estado lidiando con este diagnóstico por los últimos 3 años. Ahora está en etapa 4, así que eventualmente me va a a agarrar", contó el actor de 59 años en "The Today Show".

En un primer momento, Tyler recibió tratamiento hormonal que tuvo un buen efecto, pero durante la pandemia las cosas cambiaron. Su cáncer mutó y sufrió fracturas en los huesos y tumores en la columna vertebral. Esto le generó una parálisis en la parte inferior de su cuerpo por lo cual no puede caminar.

Actualmente se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia para enfrentar la enfermedad. Según reveló el actor en la entrevista, se arrepiente de no haberse realizado exámenes más temprano tal como le aconsejó su esposa.

En la reciente reunión del elenco de " Friends" el querido "Gunther" apareció pero a través de una videollamada.

Gunther en la reunión de " Friends".

"No quería ser como, 'Oh, y Gunther tiene cáncer'. No quería traer una decepción, ¿sabes?", reveló después.