Los contagios de coronavirus se extendieron por todo el mundo, por eso es importante reconocer los síntomas de esta enfermedad para poder acceder rápido a un tratamiento. J.K. Rowling, la autora de " Harry Potter", reveló que sintió malestares en su salud similar a los provocados por este virus y por eso decidió permanecer en cuarentena mientras se recuperaba.

A través de sus redes sociales, la reconocida escritora británica compartió un video con las técnicas de respiración que practicó a lo largo de dos semanas para curar su estado de salud. "Durante las últimas dos semanas he tenido todos los síntomas de COVID-19 e hice esto siguiendo el consejo del doctor", manifestó en su cuenta de Twitter aunque aclaró que no se realizó el test para confirmar la enfermedad.

El posteo de la novelista.

"Miren este video del Hospital de Queens que explica cómo aliviar los síntomas respiratorios. Estoy completamente recuperada y la técnica me ayudó mucho", aseguró Rowling. Más tarde agradeció a sus admiradores por "los amables mensajes" e insistió: "Estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, y podría ayudar mucho a ustedes / a sus seres queridos, como lo hizo conmigo".