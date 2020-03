Itziar Ituño, la actriz española conocida por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en "La Casa de Papel", reveló que tiene coronavirus a través de sus redes sociales. Su país es uno de los más afectados por la pandemia.

"Es oficial, he tenido síntomas desde última hora de la tarde (fiebre y tos seca) y hoy se acerca la confirmación del estudio epidemiológico. Es coronavirus. En mi caso es ligero y estoy bien pero es muy contagioso y súper peligroso para las personas que son más débiles", escribió en catalán Ituño.

Y explicó: "Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá. Cuídense mucho. Esto no es una tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera. Hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto".