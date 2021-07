Ashton Kutcher y Mila Kunis se conocieron hace más de 20 años cuando protagonizaron juntos "That 70's Show". Si bien por entonces no tenían interés en el otro, se convirtieron en una de las parejas más consolidadas de Hollywood.

Tras tantos años de relación, los actores lograron formar su propia familia con el nacimiento de sus dos hijos, Wyatt, de 6 años, y Dimitri, de 4. Sin embargo, sorprendieron a todos al revelar un insólito hábito a la hora de darse una ducha.

.

Según contó el protagonista de "El efecto mariposa", el baño no es una de las actividades diarias en el hogar. Para la higiene personal, utilizan un método que llamó la atención de muchos ya que confesaron que no suelen darse duchas largas sino que solo lavar las partes del cuerpo impresindibles.

"Nunca fui la madre que bañó a sus hijos recién nacidos", contó Mila en un episodio del podcast "Armchair Expert de Dax Shepard" y Ashton continuó: "Si puedes ver la suciedad en ellos, límpialos. De lo contrario, no tiene sentido".

Mila y Ashton con sus hijos.

En ese momento, la conductora Monica Padman preguntó atónita: "¿Quién les enseñó a no bañarse?". Y la actriz respondió: "Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me duché mucho de todos modos".

Por su parte, el artista aclaró que se lava "las axilas y la entrepierna todos los días y nada más", y detalló que tiende a arrojarse "un poco de agua en la cara después de un entrenamiento para sacar todas las sales". Mientras que su esposa aseguró que lava su rostro dos veces al día.