El mundo del espectáculo internacional se encuentra de luto tras la inesperada muerte de la actriz española Verónica Forqué a sus 66 años. La Policía Nacional española encontró su cuerpo sin vida en su hogar en Madrid.

De acuerdo a fuentes policiales de El País, la reconocida intérprete y ganadora de cuatro premios Goya se habría suicidado tras una larga batalla contra la gran depresión que sufría hace bastante tiempo.

Las autoridades madrileñas acudieron a la vivienda de la actriz después que un vecino avisara de un posible intento de suicidio. Si bien el Servicio de Urgencia Médica se presentó en el lugar, solo pudieron oficializar el deceso.

Durante sus últimas apariciones públicas en "MasterChef Celebrity", Forqué había expresado el duro momento que estaba viviendo: "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena".