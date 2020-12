La muerte de Diego Armando Maradona sorprendió a millones de personas en todo el mundo. El ex futbolista argentino fue un ícono en varios países y su pérdida fue devastadora para sus fanáticos. Uno de ellos fue Geoge Clooney quien, tras lamentar el fallecimiento del Diez, habló del fanatismo que le tenía.

En diálogo con Alexis Puig por la película "The Midnight Sky", que estrenará el próximo 23 de diciembre en Netflix, el actor de 59 años dijo tras ser consultado por si alguna vez había pisado Argentina: "Seguro, sí, me encantó, me encantó".

Fue en ese entonces cuando el periodista de Telenueve le preguntó por el ex director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Al respecto la estrella advirtió: "No lo podía creer".

"Nunca lo conocí pero fui un gigantesco fan de él. Porque si bien tuvo sus problemas de más grande, era un atacante en la vida, en el campo de juego y en toda otra forma", indicó Clooney.

"Yo lo adoraba. Me sorprendió escuchar que todavía era muy joven", dijo el artista en relación a los 60 años de Maradona. Por último, manifestó: "Me sorprendió mucho escuchar sobre eso (su muerte)".