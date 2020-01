El próximo 2 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y San Francisco en ciudad de Miami, Estados Unidos. En el medio tiempo de descanso las encargadas del espectáculo musical serán Shakira y Jennifer López.

Como suele suceder, el show intenta sorprender a la tribuna y a los televidentes. Sin embargo, en este caso se filtró el supuesto setlist, es decir la lista de canciones, que interpretarán las artistas e incluso los invitados en sus respectivos performances.

Según trascendió, JLo deleitará con "Get Right", "Waiting Fot tonigt0h", "Booty", "On The Floor" en compañía de Pitbull y "I´m Real/JFTB" junto a Ja Rule. Por su parte, Shakira cantará "She Wolf", "Chantaje", "La Tortura", "Me Gusta", "Whenever Whenever", "Powerful" en compañía de N.M., "Hips Don´t Lie" con Wyclef y "Beautiful Liar" a dueto con Beyoncé.

El dato más llamativo es que ambas no cantarán ningún tema juntas según la supuesta lista que se dio a conocer y la cual se hizo viral en las redes.

¡Mirá el supuesto setlist de Shakira y JLo en el Super Bowl!