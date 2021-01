Esta semana salio a la luz un explosivo rumor internacional que intentaba dar con el motivo de la separación entre Kim Kardashian y Kanye West. Al respecto, se dijo que Jeffree Star sería el tercero en discordia que provocó la inminente ruptura entre el rapero y su esposa.

En medio del asalto al Capitolio que tomó gran parte de las redes sociales, el nombre del maquillador y bloguero de 35 años se convirtió en tendencia de Twitter. Fue en la red social del pajarito donde los usuarios aseguraron que Jeffree sería el causante del fin del matrimonio de Kim y Kanye luego de haber mantenido relaciones con el músico. Incluso, el trascendido fueavivado por Ava Louise, una tiktoker que aseguró tener pruebas sobre este supuesto romance.

La separación de Kim Kardashian y Kanye West sigue sumando escándalos.

Enterado de la versión, Star no tuvo otra opción que romper el silencio y referirse a la fuerte acusación que pesaba sobre él. "Es la mier... más estúpida que he leído jamás", disparó en un vídeo que publicó en su canal de Youtube y que en apenas unos días ya cuenta con más de 7 millones de visualizaciones. En la misma línea, dejó en claro que ni siquiera conoce a Kanye West. Para él, las pruebas de Ava se reducen a que sus mansiones de Wyoming (el de la familia West-Kardashian y el de Star) están muy cercas y son casi vecinos.

Sin embargo, Jeffree insistió en que no les conoce ni tiene relación de ningún tipo con ellos. "Me desperté y mi teléfono era puro fuego y dije: '¡Ay, Dios mío!, ¿qué escándalo está sucediendo hoy?'. Recibí un millón de mensajes, llamadas, noticias. Estaba en Internet y vi los titulares diciendo 'Jeffree Star podría estar durmiendo con Kanye West' y me pregunté el por qué: ¿Será porque vivimos en el mismo estado?", manifestó.

.

Para dejar en claro que no estuvo ni estaría con West, el maquillador apuntó: "Estoy soltero. No me he acostado con nadie. Esto es tan extraño... Y tan estúpido. Todo esto es graciosísimo. Permítanme decir esto una vez: me gustan los hombres muy altos".

"Lo cierto es que no tenía ni idea, ¿sabés?, me lo sigo diciendo a mí mismo. Estoy viviendo en este hermoso estado (Wyoming), amo la vida y estoy listo para el 2021", concluyó en el descargo donde también admite que fue a un concierto de West en su momento. Por último, acusó a Kris Jenner de ser la responsable de hacer circular el rumor: "Si Kris Jenner organizó todo esto: feliz año, princesita. Pero no, Jeffree Star está soltero".