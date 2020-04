El actor Irrfan Khan falleció este miércoles a los 53 años en la ciudad de Bombay, India, tras ser hospitalizado por una infección en el colon. El actor se hizo conocido en todo el mundo por sus papeles en "Jurassic World", “La vida de Pi” y “Slumdog Millionaire”.

Su familia emitió un comunicado en el que aclara que dejó este mundo "rodeado de amor": "Nos dejó para ir al cielo dejando un verdadero legado. Rezamos por él y esperamos que esté en paz". El artista estaba casado con la escritora Sutapa Sikdar, con quien tuvo un hijo, Babil.

En "Slumdog Millionaire", como un rudo policía.

Khan se hizo famoso en el cine indio, conocido como " Bollywood" por su gran industria, que emuló la de Hollywood, pero logró abrirse camino a nivel internacional. En "La vida de Pi" interpretó al protagonista de adulto, en "Slumdog millionaire" fue el policía que interrogaba al participante del programa y en "Jurassic World" le tocó ser el empresario dueño del parque.

También actuó en un filme del Hombre Araña y en la película romántica "New York, I love you".

Hace dos años, Irrfan reveló que sufría un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy poco común. “Descubrir que he sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido verdaderamente muy difícil, pero el amor y la fuerza de los que me rodean y que he encontrado dentro de mí me han traído a un lugar de esperanza”, escribió en sus redes.