Según lo que informaron medios internacionales, Emilio Delgado falleció a sus 81 años. El actor mexicoamericano saltó a la fama por interpretar a "Luis", uno de los personajes más entrañables de la serie para niños "Plaza Sésamo". Dicho programa de televisión es muy recordado por diferentes generaciones.

La primicia fue brindada por TMZ y detallaron que su fallecimiento fue el jueves rodeado de sus seres queridos y afectos en New York. Estaba en una situación delicada de salud ya que se encontraba en estado de cuidados paliativos por un mieloma múltiple (un tipo de cáncer en la sangre).

.

Dicha enfermedad fue comunicada a finales de 2020, por lo que pasó sus últimos meses complicados. en diciembre de 2020. Su participación en la serie fue entre 1971 y 2017, con más de 430 capítulos en su registro.

También trabajo en otros proyectos como "The Get Down", "Lou Grant" y "iGilbert", este último fue uno de sus proyectos laborales en 2021 antes de fallecer.