Evaluna Montaner y Camilo son una de las parejas más jóvenes y tiernas del mundo de la música. Los cantantes concretaron su amor en febrero pasado al unirse en matrimonio y celebrarlo con una excéntrica fiesta.

Sin embargo, pareciera que la hija de Ricardo Monater está enamorada de otro hombre. Se trata de J Balvin, el reconocido cantante colombiano que brilla en el mundo con sus populares temas de reggaetón. Es por eso que la joven de 22 años declaró en reiteradas oportunidades su admiración.

Evaluna y Camilo se casaron el 20 de febrero pasado en Miami.

En esta oportunidad, los hermanos de la actriz, Mau y Ricky, realizaron un vivo con Camilo en su Instagram y se unieron al del intérprete de "Safari". Fue en ese entonces cuando el artista manifestó que sabe del amor que le tiene Evaluna.

Ante sus declaraciones, el cantante de "Tutu" no pudo evitar su sorpresa y respondió: "Lo único que arregla las cosas es que la única persona que te ama más que Evaluna soy yo, entonces ya no tenemos problema. Ella me dice ‘me encanta J Balvin’, yo le digo que a mí me encanta más".

Los artistas realizaron un vivo desde su Instagram y sorprendieron a miles de fanáticos.

De esta manera Camilo hizo humor con la situación y dejó en claro que él es otro gran fanático de Balvin.