Son horas de conmoción para la familia del Rap y Hip Hop, luego de que se conociera la noticia de que el músico Trouble, de 34 años, fuera encontrado muerto a balazos en su auto.

La exnovia de Trouble, Alexis Skyy, confirmó la noticia, pero los detalles sobre su muerte aún no se han confirmado.

La confirmación de la muerte del rapero Trouble.

Los detalles del momento en el que perdió la vida son escasos, pero fuentes indicaron a diversos medios estadounidenses que el artista quien colaboró con Drake y Gucci Mane estaba sentado en su auto en el momento del tiroteo

Nacido como Mariel Semonte Orr, Trouble comenzó a rapear a los 14. En abril de 2011, lanzó su mixtape debut el 17 de diciembre, que se colocó en el número 23 en The 25 Best Mixtapes of 2011 de la revista Complex. En 2017, Trouble firmó un acuerdo con el sello discográfico Ear Drummer Records e Interscope Records de Mike Will Made It.