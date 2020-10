Luego de permanecer alejada de los medios por un tiempo y moderar su exhibición en el mundo de la farándula, Adele regresó renovada a la pantalla chica como anfitriona en "Saturday Night Live".

En su debut como presentadora, la artista se destacó con su gran sentido del humor y tuvo la oportunidad de lucir su talento musical al interpretar algunos de sus clásicos más ovacionados como "Hello", "Someone Like You" y "Rolling in the Deep".

"Estoy muy contenta de finalmente poder ser anfitriona de este show, porque no solo lo amo, sino porque además es el programa que impulsó mi carrera en los Estados Unidos, hace 12 años. Cuando Tina Fey interpretó a Sarah Palin mucha gente encendió el televisor para mirar, y el resto es historia", destacó en su regreso a la televisión.

Además brindó detalles del lanzamiento de su próximo CD: "Se habló mucho de que yo fuera la anfitriona, y la gente se preguntaba por qué no me invitaban a cantar, y hay dos razones: mi disco no está terminado todavía, y además me da miedo hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas, aunque esto es todo mío".

Pero también hizo referencia a su extraordinaria pérdida de peso y bromeó: "Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron... Pero por todas las restricciones del Covid tuve que viajar ligera, y solo pude traer una mitad de mi persona, y esta es la mitad que elegí". La cantante logró adelgazar 68 kilos y su cambio físico fue impresionante.

Su participación en la parodia al reality "The Bachelor" fascinó a todos sus fanáticos y tuvo gran repercusión en las redes sociales donde su nombre se convirtió en Trending Topic.

La reacción de los usuarios por el regreso de Adele en la TV:

Adele cantando sus hits viejos es todo lo que necesitan para empezar bien el día pic.twitter.com/T3zbBUUbdv — martín (@martindelpuert) October 25, 2020