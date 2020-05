El comediante y actor Fred Willard, de la popular serie "Modern Family", con una carrera en cine y televisión que se extendió a lo largo de cinco décadas, murió a los 86 años de causas naturales, y las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar.

Su hija, Hope Mulbarger, lo informó: "Mi padre falleció muy pacíficamente anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho. Lo extrañaremos para siempre".

Además participó en filmes como "For Your Consideration" y "Mighty Wind". El actor, famoso por sus habilidades para la improvisación, fue nominado cuatro veces para los premios Emmy, tres de ellos (en 2003, 2004 y 2005) por interpretar a Hank en "Everybody Loves Raymond" y el último, por su rol como Frank Dunphy, en "Modern Family".