Después de ser acusada de crear un ambiente de trabajo tóxico en su programa, "The Ellen DeGeneres Show", el magazine de las mañanas de la televisión estadounidense, la propia conductora reveló que ya no va a hacer su ciclo de entrevistas a partir del 2022.

La presentadora explicó que no renovó su contrato con la cadena CBS, que vence en 2022, y dio a conocer las razones detrás de su inesperada decisión: “Cuando sos una persona creativa, necesitás estar constantemente desafiada, y por más genial que sea este programa, y lo divertido que es, ya no es un desafío”.

Además, Ellen reconoció que las acusaciones en su contra no fueron el factor decisivo que la llevó a renunciar: "Si hubiera dejado el programa por eso, no habría regresado esta temporada", dijo, aunque admitió que la "destruyó" al ver "todo lo que representa... atacado. Me rompió el corazón cuando supe que la gente de aquí tuvo algo más que una experiencia fantástica, que la gente resultó herida de alguna manera".

La conductora va a terminar su talk show en 2022.

La conductora agregó que tomó la decisión hace algunos años pero la producción la convenció de seguir: “Iba a frenar después de la temporada 16. Esa iba a ser mi última temporada y ellos (los directivos de la cadena CBS) querían firmar por cuatro años más y yo dije quizás lo haría por uno. Decían que no había manera de firmar por uno así que acordamos en una extensión de tres años que yo sabía que sería la última. Ese fue el plan desde entonces. Y todos me decían, aún después de firmar: ‘Van a ser 19, ¿no querés estirarte a 20? Es un buen número’. También lo es el 19”.

.

Sobre su futuro, la rubia dejó la puerta abierta a nuevos proyectos: “Hemos tenido muchas conversaciones durante las últimas semanas sobre lo que queremos para el futuro. Hemos hecho los cambios necesarios y hoy comenzamos un nuevo capítulo”.