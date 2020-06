Tras los mensajes de Lea Michele en Twitter por la muerte de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos, su ex compañera de " Glee", Samantha Marie Ware, le dedicó un duro mensaje en sus redes.

"¿Recuerdas cuando hiciste mi primera aparición de televisión un infierno? Porque nunca lo olvidaré. ¡Creo que dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad te 'cagarías en mi peluca'! Entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron plantearme una carrera en Hollywood", escribió la actriz.

Lejos de quedarse callada, Lea, quien se encuentra en la dulce espera, realizó un contundente descargo: "Una de las lecciones más importantes de las últimas semanas es que necesitamos pararnos a escuchar y aprender las perspectivas de los demás, así como el papel que hemos tenido o cómo podemos ayudar a arrojar luz sobre las injusticias a las que se enfrentan".

Además Michele aseguró que no recuerda haber actuado de esa manera: "Aunque no recuerde el haber dicho eso y nunca he juzgado a otros por el color de su piel o sus circunstancias, ese no es lo importante. Lo que importa es que claramente actué de una manera que hizo daño a los demás", y añadió: "Si mi posición y perspectiva de privilegiada fueron lo que hizo que fuera percibida como insensible o inapropiada en ocasiones, o si fue simplemente mi inmadurez y el ser innecesariamente difícil, pido perdón por mi comportamiento y por cualquier daño que haya causado".

Sin embargo, en las últimas horas, Samantha Marie Ware realizó un llamativo mensaje en su cuenta de Twitter. "¿Percepción?", expresó junto a un link para donar dinero en GoFundMe para la familia de James Scurlock, asesinado en Omaha, Nebraska, durante las protestas por George Floyd.