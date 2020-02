El domingo se jugó la final de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL), conocida como el Super Bowl, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Antes del inicio del partido, Demi Lovato entonó el himno estadounidense. Luego de la primera mitad de la final, el show del entretiempo, lo más esperado por los espectadores, estuvo a cargo de Shakira y JLo, quienes aportaron ritmo latino a un evento muy tradicional de la cultura yanqui.

La colombiana cantó "Loba", mientras que de fondo sonaban "Ojos así" y "Suerte". Shakira, también se encargó de brindar lo mejor de su repertorio como "Hips Don't Lie", "Whenever wherever", "Chantaje", "La Tortura" y el "Waka-Waka". Además contó con el acompañamiento de Bad Bunny.

Luego fue el turno de Jennifer Lopez, quien con 50 años, deslumbró a todos con su voz y baile del caño. Si bien la cantante nació en Nueva York, su familia es puertorriqueña y ella es considerada uno de los íconos latinos de Estados Unidos.

JLo hizo un repaso por su carrera y abrió su participación con "Get Right". Luego cantó "Waiting For Toninght". También "On The Floor", "Ain't It Funny", "Booty" y "Let's Get Loud". Además de la participación de J Balvin, la cantante estuvo acompañada de su hija Emme quien sorprendió a todos con su asombrosa voz.

¡Mirá el show de Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl!