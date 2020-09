La última vez que Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron vistos juntos públicamente fue en enero del 2020 durante los premios SAG (Screen Actors Guild) y las redes estallaron por el reencuentro entre la ex pareja. Desde que el actor se separó de Angelina Jolie, las figuras volvieron a ponerse en contacto y reestablecieron su amistad.

El momento en que Aniston y Pitt se cruzaron en los SAG Awards

Las estrellas de Hollywood, que estuvieron casadas desde el 2000 hasta el año 2005, se reencontraron nuevamente pero esta vez de manera virtual. Para apoyar las organizaciónes benéficas CORE y REFORM, distintas figuras de la farándula internacional se reunieron para leer la película "Fast Times at Ridgemont High".

Jennifer Aniston y Brad Pitt se reunirán para un evento de caridad

Entre los personajes invitados a la lectura virtual se encontraban Sean Penn, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Dane Cook y Ray Liotta.

.

Aniston se mostró con su frescura de siempre, luciendo su pelo rubio, un bronceado y un top oscuro sin mangas. Por su lado, Pitt pareció más relajado que lo usual con su pelo largo, barba crecida y una remera verde en el evento de caridad.

Los invitados a la lectura de "Fast Times at Ridgemont High"

La última vez que compartieron pantalla en un proyecto profesional fue en el año 2001 para el episodio de "Friends", "The One With The Rumor", durante la octava temporada. Fue para el cumpleaños número 50 de la actriz y su novio de ese momento hizo una aparición sorpresa después de que Aniston lo invitara.

La lectura de la película iba a salir al aire el 20 de agosto, pero fue aplazada al 17 de septiembre debido a dificultades técnicas.

¡Mirá el video de promoción!