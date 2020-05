En medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, muchos elencos de míticas series o películas se reencontraron virtualmente para alegrar a sus fanáticos y juntar fondos para frenar el avance del virus.

"La Niñera" y "Parks and Recreation" son algunas de las ficciones que decidieron volver a juntar a todos sus integrantes. Ahora, se les sumó el elenco de una popular película a 35 años de su estreno: "Los Goonies".

El actor y súper fan, Josh Gad, fue quien ideó el reencuentro para recaudar dinero para el Fondo de Respuesta COVID-19 del Centro para la Filantropía de Desastres.

A través de la aplicación Zoom, los actores Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Boca), Jeff Cohen (Chunk), Ke Huy Quan (Data), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy), Josh Brolin (Brand) y Joe Pantoliano y Robert Davi (los hermanos Fratelli) se reunieron con el guionista Chris Columbus, el productor ejecutivo Steven Spielberg, el director Richard Donner y Cindy Lauper, autora de la banda sonora.

"He estado revisando muchas películas que fueron muy importantes para mí durante mi infancia. He visto la alegría pura en los rostros de mis hijos al mostrarles esas películas que influyeron en mi vida", dijo Gad y detalló: "Una noche estábamos viendo The Goonies, y siempre ha sido un sueño mío reunir a ese elenco. Simplemente decidí por un capricho que voy a hacer esto, y comencé a comunicarme individualmente, uno por uno".

Gad empezó con Cohen, recibiendo un sí del actor convertido en abogado de entretenimiento, antes de recurrir a Astin, que también quería participar. "Uno por uno, todos dijeron que sí", dijo Gad. "A partir de ahí, todos querían ser parte de eso, y fue notable. No creo que se hayan dado cuenta de cuánta alegría les traería hasta que realmente lo filmaron. Ellos también están viendo el resultado, es tremendo".

El especial recaudó más de $23,00 para The Center for the Disaster Philanthropy.

