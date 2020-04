Zac Efron, uno de los actores más populares de Hollywood, también debe lidiar con problemas a pesar de su éxito. Y quién mejor que Leonardo DiCaprio, alguien con experiencia en su posición, para ayudarlo.

El protagonisita de "High School Musical" reveló que siempre tuvo problemas para lidiar con el acoso de los paparazzis, que lo siguen a cada lugar al que va. En una entrevista confesó que su colega, Leo, fue una de las personas que lo ayudó con ese conflicto.

Los artistas se conocieron en un partido de basket. “Yo estaba sentado a su lado, él se me presentó y después de hablar un rato, me preguntó si quería ir a desayunar a su casa. Escribió su número en un papel para que lo llamara y al día siguiente fui a su casa”, contó Efron.

“Me cocinó él mismo. Primero hizo unos waffles, pero se le quemaron, así que acabamos desayunando pancakes. Yo tenía un millón de preguntas que hacerle. Sobre todo relacionadas con la constante presencia de paparazzi en mi vida", explicó muy serio.

“Le pregunté cómo había sido capaz de lidiar él con esta situación durante tanto tiempo, a lo que me respondió que él nunca había tenido a tantos fotógrafos detrás, que lo mío era bastante diferente"

Siendo más específico, Zac expresó: “Le pregunté cómo había sido capaz de lidiar él con esta situación durante tanto tiempo, a lo que me respondió que él nunca había tenido a tantos fotógrafos detrás, que lo mío era bastante diferente. Y era verdad, a mí me habían seguido hasta su casa diez coches. Más de los que Leo había visto nunca en su puerta”, relató.

Como respuesta, el actor contó que DiCaprio le dio un consejó que jamás olvidará: "'Es una locura'. Sobre todo cómo lo dijo, con una mirada en sus ojos que representaba la ansiedad que sufría constantemente por aquel entonces. Me dijo que no me preocupara por ellos, que todo pasaría y que yo iba a estar bien".

Es conocido en el ambiente que DiCaprio tiene gran humildad y trata de ayudar cada vez que tiene la oportunidad. A nivel global, es creador de una ONG que trabaja por la preservación del ambiente, y a nivel personal, salvando la vida de un hombre que se estaba ahogando en el Caribe, algo que sucedió recientemente.

La reflexión que hizo al respecto tuvo que ver con la enseñanza que podía darle solo un veterano a un novel artista: "Esa es la clase de consejos que necesita un recién llegado a Hollywood. Se comportó como un mentor conmigo. Y siempre le estaré agradecido por haberme dedicado su tiempo para explicarme algo así”.