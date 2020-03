El cantante de "Maroon 5", Adam Levine, fue muy criticado tras su concierto del jueves en el Festival de Viña del Mar, en Chile, por varios problemas técnicos y actitudes del artista. Todo empeoró cuando se conoció un video en el que se lo veía salir del escenario insultando y diciendo que "no es un concierto, es un programa de televisión".

La banda estadounidense arrancó 30 minutos tarde y los fanáticos chilenos se quejaron de que Levine carecía de “energía para interactuar con la audiencia”.

Tras el conflicto, el cantante salió a pedir disculpas con un video y unas palabras en la cuenta de Instagram del la banda: "Para ser totalmente franco, hubo algunas cosas que me refrenaban anoche y dejé que me afectaran. Afectó cómo me estaba comportando en el escenario, lo cual no es profesional y me disculpo por eso”.

También expresó que se preocupó demasiado por asegurarse de que se veía para los fanáticos que miraban desde su casa en la televisión. “Batallé mucho y a veces es muy difícil para mí disfrazar esa lucha y por eso los decepcioné y me disculpo. Adoramos absolutamente a nuestros fanáticos chilenos, nos encanta venir aquí. Anoche, no fue lo mejor y todo lo que puedo decir es que lo siento mucho”.

En su cuenta subió también unas imágenes del show y escribió: "Si bien no siempre podemos compensar nuestro pasado, podemos hacer todo lo posible para aprender de él ... gracias Chile por darme la oportunidad de crecer y compartir recuerdos increíbles que nunca olvidaremos".

"Maroon 5" es una banda muy popular en Chile, y el pedido de disculpas no solo se debe a su arrepentimiento, sino a evitar que los hermanos trasandinos sigan enojados y dejen de lado a la banda de pop rock.