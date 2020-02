Maroon 5 fue una de las bandas que se presentó en el histórico Festival de Viña del Mar en Chile, pero su cantante, Adam Levine, se mostró furioso con el país luego de su show.

Al bajarse del escenario de la Quinta Vergara, Levine comenzó a decir groserías. "Maldita ciudad... imbéciles", lanzó el líder de Maroon 5 cuando se retiraba junto a su banda. Levine se habría quejado de que se trató de un programa de televisión y no de un recital. "No podemos decir que es un show, esto es un programa de televisión, eso es lo que es, no un concierto. Posiblemente en vivo, yo no sé como se habrá visto en TV, creo que fue una mierda", disparó.

El Festival de Viña del Mar se realiza en Chile desde 1960 y es considerado el espectáculo más grande de Latinoamérica. El evento se realiza en un escenario que cuenta con una capacidad para 15 mil espectadores y se transmite en vivo por radio y por televisión.

El momento en que Adam Levine de Maroon 5 insulta a Chile: