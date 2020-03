El actor inglés Idris Elba, de 47 años, reveló a través de su cuenta de Twitter que tiene coronavirus. "Esta mañana di positivo en COVID-19", anunció en un video.

"Me siento bien, hasta ahora no tengo síntomas, pero estoy aislado. Me hice el test cuando me enteré que había estado con una persona infectada. Estos es serio. Tomen distancia y lávense las manos. Es tiempo de ser solidarios. Los mantendré al tanto de cómo siga. Mantenganse positivos y no entren en pánico", detalló el actor elegido como el "más sexy del mundo" en 2018.

Idris se encontraba acompañado de su esposa, Sabrina Dhowre Elba, quien no se hizo el test, pero "se encuentra bien".

Elba se suma a sus colegas Tom Hanks y Rita Wilson, quienes la semana pasada confirmaron que dieron positivo en un test de coronavirus. La pareja se encuentra aislada en Australia.