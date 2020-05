El actor estadounidense Hagen Mills se suicidó luego de intentar matar a su novia Erica Price, madre de su hija de cuatro años.

La policía de Mayfield detalló que el artista de 29 años atacó a balazos a su novia al llegar al hogar que compartían en Mayfield, Kentucky. Price fue llevada de urgencia al hospital pero su condición es estable, según indicaron en la revisa People.

La pareja de Mills se encontraba afuera de su hogar mientras pedía ayuda. La mujer le explicó a la policía el hecho y detalló que su marido estaba en el interior tras haberse quitado la vida.

Hasta el momento las razones del suicidio "no son claras" y se han formulado distintas teorías sobre el episodio. Distintos medios norteamericanos aseguraron que el actor tenía antecedentes de detenciones por delitos graves.

Mills se quitó la vida a los 29 años tras intententar matar a su esposa.

Hagen Mills tenía 29 años y participó en películas como "Bonnie & Clyde: Justified", "Abyss of Being" y "A Certain Justice". Además era conocido por integrar la serie "Baskets".