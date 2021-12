A pocos días de que se lanzara la nueva serie continuación de "Sex and the City", "And Just Like That...", el actor que interpreta a "Mr. Big", el esposo de Sarah Jessica Parker en la ficción, Chris Noth fue acusado de abuso sexual por tres mujeres con escabrosos relatos.

Las primeras mujeres en hablar señalaron que los hechos sucedieron en 2004 y en 2015. "The Hollywood Reporter", medio estadounidense con quien radicaron su denuncia, las identificó como Lily y Zoe para resguardar su privacidad. Mientras que a la primera, el actor la violó después de invitarla a su departamento en Nueva York, la segunda joven vivió un modus operandi similar mientras que trabajaba en una firma de entretenimiento y fue a su hogar en California.

Chris Noth ya no participará de "Sex and the City".

La tercera mujer que denunció, bajo el alias de Ava, detalló que Noth la agredió sexualmente en 2010 cuando tenía 18 años y trabajaba en un restaurante de gran renombre. "Ava" explicó que fue a buscar su paga a la oficina de su jefe y que el actor la siguió para abusar de ella: “Actuó como si nos hubiéramos escapado juntos de manera intencional y clandestina, y cuando le dije que no quería, esperaba que eso fuera todo".

Si bien le dijo que no quería nada, el reconocido intérprete procedió a violarla: “Era muy fuerte, todo mi cuerpo me dolía al día siguiente”. La denunciante pudo escapar cuando engañó al actor al pedirle si se podían de cambiar de lugar para tener relaciones.

Chris Noth, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis en la premiere de "And Just Like That..."

Al día siguiente, cuando denunció el hecho con su jefe, la joven recibió una terrible respuesta: “Me dijeron que él (Noth) nunca estaría interesado en alguien tan insignificante como yo. Nunca volví”.

Ante las terribles declaraciones de las tres mujeres contra "Mr. Big", las tres protagonistas del reboot de "Sex and the City", Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon y Kristin Davis, expresaron su apoyo.

"Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y los felicitamos por ello ”, compartieron las estrellas de HBO.