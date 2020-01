Luego de que finalizara "El Chavo del 8", el elenco tomó diversos caminos en sus carreras. Si bien algunos terminaron peleados como Roberto Gómez Bolaños (El chavo) y Carlos Villagrán (Quico), otros siguieron con una buena relación.

En el caso de María Antonieta de las Nieves (La chilindrina) y Édgar Vivar (Don Barriga) continuaron con su amistad y eso se vio reflejado en el cumpleaños número 70 de la artista, que fue organizado por sus hijos y en el que el actor dijo presente.

Allí ella se mostró muy animada y hasta se besó con su amigo ante la mirada atenta de sus invitados y como era de esperarse, la imagen se viralizó en las redes sociales.

La foto sorprendió a los fanáticos de la ficción quienes se preguntaron si entre ellos había nacido un romance. Además, ella fue muy cuestionada porque en septiembre pasado falleció su esposo. Sin embargo, la ex Chilindrina aseguró en una entrevista con TVNotas que con su ex compañero son grandes amigos, ya que lo conoce hace más de 50 años. Asimismo, reveló que se sorprendió cuando él la besó, pero que no lo tomó a mal y que hasta, incluso, le gustó. Por último, María Antonieta de las Nieves expresó que nadie puede criticarla por el beso porque él es soltero y ella viuda.

El polémico beso entre La Chilindrina y Don Barriga.