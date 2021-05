Este lunes se conoció la trágica muerte del músico brasilero MC Kevin a los 23 años luego de saltar a una pileta desde un quito piso e impactar su cabeza contra el borde. El joven se encontraba en el mejor momento de su carrera y su pérdida conmocionó a todos.

El músico brasilero falleció el domingo por la noche luego de fallar en su salto hacia la piscina en un hotel de Río de Janeiro. Era reconocido en el ambiente artístico por su estilo de funk carioca o funk brasileño y tenía más de 8,6 millones de seguidores en Instagram que se sensibilizaron con su deceso.

Entre quienes lamentaron su partida se destaca el futbolista de la misma nacionalidad Neymar Jr., quien a través de sus redes le dedicó un especial último adiós. El deportista se despidió de su amigo con una captura de pantalla de una de sus conversaciones y manifestó dulces palabras.

La última conversación de Neymar Jr. y MC Kevin.

"No me lo creo, 23 años. Niño, te juro que no sé qué decir. Solo agradecer el cariño que me tenías. Tatuaje, camiseta, fotos, botas... habíamos acordado vernos ahora en vacaciones, pero lamentablemente no podremos hacerlo. Estoy seguro de que aún te abrazaré y te agradeceré por confiar en mí, en la persona que soy. Descansa en paz, niño", expresó conmovido.