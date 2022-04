Hay gran revuelo en el mundo del cine y las series por la salida del actor Frank Langella de "The Fall Of House Of Usher", aunque no fue por decisión propia. Las autoridades de Netflix decidieron removerlo de su trabajo tras recibir quejas por comportamiento inapropiado en el set de filmación.

El sitio Deadline informó de lo ocurrido y mencionó que se realizó una investigación para conocer lo sucedido. Langella recibió quejas por acoso sexual y comentarios inapropiados a sus compañeras, una de ellas es coprotagonista de la miniserie.

La decisión que tomó Netflix causó gran sorpresa, en especial por la revelancia del actor. Durante 2008, ganó un Oscar por su papel en "El Desafío: Frost contra Nixon" y tiene una carrera en cine que comenzó en los 70s. La producción del proyecto ya está en busca del reemplazante, a quien todavía no anunciaron.

Además, se estima que deberán volver a grabar las escenas en las que participó Frank Langella ya que era uno de los protagonistas de la obra inspirada en el cuento de terror de Edgar Allan Poe. Ya se mencionó que el rodaje no se detiene, por lo que se avanzará sobre las filmaciones que no incluían a su personaje.