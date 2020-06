Durante los últimos días, se desató en Estados Unidos una fuerte revolución en contra de las fuerzas policiales debido a varios casos de violencia, abuso de poder y racismo.

El asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano, en manos del oficial Chauvin, quien se arrodilló sobre su cuello hasta dejarlo sin aire, despertó la ira de los ciudadanos, que salieron a la calle para pedir que se termine con el racismo.

Muchísimos famosos apoyaron la causa y hasta donaron de su propio dinero para pagar las fianzas de los manifestantes detenidos. Otros expresaron en las redes su repudio contra las fuerzas de seguridad.

Una de ellas fue Lea Michele, actriz de la serie "Glee", quien escribió en Twitter: "George Floyd no se merecía esto. No ha sido un incidente aislado y debe terminar ya. #BlackLivesMatter".

Sin embargo, una ex compañera de la tira salió al cruce y la expuso por una terrible actitud que tuvo con ella mientras trabajaban juntas.

Se trata de Samantha Marie Ware, la actriz afroamericana que interpretó a Jane Hayward en "Glee". "Recuerdas cuando hiciste de mi primer trabajo en televisión un infierno en vida? Porque yo nunca lo olvidaré. Creo que le dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad '¡te cagarías en mi peluca!'", denunció Ware.

Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de mensajes en repudio a Lea Michele, a quien catalogaron de "cancelada" por su actitud.

No es la primera vez que Michele es blanco de este tipo de acusaciones. Años atrás, su ex compañera Naya Rivera, que interpretaba a Santana en la serie, escribió un libro en el que reveló que Lea la sacó de la ficción por envidia al protagonismo que estaba tomando. "Pronto, ella comenzó a ignorarme, y con el tiempo llegó a tal punto que ella no me dirigía la palabra. Lea y yo definitivamente no éramos los mejores amigas, y dudo que alguna vez nos sentemos en el sofá a comer juntas de nuevo", explicó.

La serie "Glee" está envuelta en tragedias y polémicas hace años. Cory Monteith, quien interpretaba a Finn y era novio de Lea en la vida real, murió en 2012 de sobredosis.

Mark Salling, quien dio vida a Puck, fue acusado de pedofilia y luego se suicidó. Por último, Naya Rivera fue detenida por violencia doméstica contra su pareja.