Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron en julio pasado y lo manifestaron a través de sus redes sociales junto a emotivos posteos. Pero a dos meses de tal anuncio, la pareja finalizó su romance.

Según informa el portal E!, fue la ex chica " Disney" quien tomó la decisión de separarse tras seis meses de noviazgo. Según trascendió, hubo actitudes del actor que no le habrían gustado a la cantante.

A su vez, una fuente agregó que semanas atrás Ehrich viajó a Atlanta por trabajo y eso generó un escándalo en la pareja: "Discutieron mucho y Demi no quería que él se fuera sin ella. A último momento ella decidió ir con él, lo que le hizo pensar al actor que ella no confiaba en las intenciones que tenía para con ella".

Los actores estuvieron seis meses de novios.

"Ha habido mucha tensión y Demi lo dejó para aclarar las ideas, ya que se dio cuenta de que no sabía realmente quién era Max y empezó a pensar que en realidad él no había tenido buenas intenciones. Hubo muchos signos de advertencia que ella habría estado ignorando y haciendo la vista gorda", continuó.

Por su parte, el portal charló con otro allegado de la pareja y éste advirtió: "Ella no confía en él y piensa que es superficial. Cree que le hizo la propuesta de matrimonio para llamar la atención".

Después de cuatro meses de romance, Lovato compartió en un posteo de su cuenta de Instagram la feliz noticia de su matrimonio: "Cuando era pequeña, mi padre siempre me llamaba su 'pequeña compañera' -algo que debe sonar extraño sin su acento sureño de cowboy-. Para mí tenía todo el sentido. Y hoy esa palabra vuelve a adquirir un perfecto sentido de nuevo porque voy a ser oficialmente la compañera de alguien".

Con este posteo la artista anunció su compromiso.

"Max, supe que te quería cuando te conocí. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado en primera persona, pero afortunadamente tú lo habías hecho. En mi vida había sentido que alguien me quisiera de manera tan incondicional (excepto mis padres). Nunca me presionas para que sea algo que no soy. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Estoy honrada de aceptar tu mano en matrimonio", indicó la intérprete de "Sorry not Sorry".

Por ahora ninguno de los dos dio declaraciones al respecto y hasta el momento pareciera que no habría vuelta atrás.