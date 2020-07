¡Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron! Feliz por la noticia, la reconocida artista anunció a través de sus redes sociales que desea pasar el resto de su vida con el cantante y actor de 28 años.

Con el mar de fondo de las playas de Malibú, la ex chica " Disney" lució en un primer plano el anillo que recibió por parte de su amado y comentó en un emotivo posteo de Instagram: "Cuando era pequeña, mi padre siempre me llamaba su 'pequeña compañera' -algo que debe sonar extraño sin su acento sureño de cowboy-. Para mí tenía todo el sentido. Y hoy esa palabra vuelve a adquirir un perfecto sentido de nuevo porque voy a ser oficialmente la compañera de alguien".

"Max, supe que te quería cuando te conocí. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado en primera persona, pero afortunadamente tú lo habías hecho. En mi vida había sentido que alguien me quisiera de manera tan incondicional (excepto mis padres). Nunca me presionas para que sea algo que no soy. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Estoy honrada de aceptar tu mano en matrimonio", manifestó Lovato en su publicación que recolectó más de cinco millones de "corazones".

Después de cuatro meses, la pareja se comprometió.

Por su parte, el futuro esposo de la intérprete de "Made in the USA" escribió en otro posteo sobre su compromiso: "Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que siempre he imaginado acerca de una compañera de vida. Las palabras no pueden expresar mi infinito amor. No puedo pasar un segundo más de mi tiempo sin el milagro de tenerte como mi esposa".

La ex chica " Disney" dará el sí con el actor de 28 años.

En abril se dio a conocer el romance de la pareja luego de que la cantante apareciera sin darse cuenta en un vivo de Instagram de Max mientras tocaba el piano. Desde entonces, los artistas viven un grato romance que decidieron concretar con una propuesta de casamiento en la playa.