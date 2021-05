Tras un largo tiempo de reflexión, Demi Lovato sorprendió en su podcast “4D with Demi Lovato” al revelar que se identifica como "género no binario".

Sus fanáticos apoyaron su nueva identidad y la decisión de cambiar los pronombres para referirse a su persona por aquellos que no asuman su género. Ya no quiere que la llamen "ella", ni tampoco "él" sino que pide que se use “they”, que se traduciría literalmente como “ellos” pero que en español suele tratarse como “elle”.

“Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y todavía estoy descubriendo”, aseguró Lovato.

“Cada día cuando nos levantamos se nos da una nueva oportunidad para desear y ser lo que queremos ser. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo delante de todos ustedes. Han visto lo bueno, lo malo y todo lo que hay en medio. No solo mi propia vida haya sido todo un viaje para mí misma, sino que también vivía para todos los que estaban al otro lado de las cámaras. Y hoy estoy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Estoy orgullosa de hacerles ver que me identifico como no binario”, continuó en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Y luego aclaró sobre su decisión: “Esto viene después de un proceso de mucha curación y de trabajo autorreflexivo. Todavía estoy aprendiendo y conociéndome, y no trato de ser alguien experto o portavoz”.

Por último, expresó: “Compartir esto con ustedes me hace abrirme a otro nivel de vulnerabilidad. Estoy haciendo esto por todos los que están ahí fuera que no han sido capaces de compartir quienes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigan viviendo dentro de sus verdades y que sepan que les mando mucho amor”.

Cabe recordar que la cantante se comprometió el año pasado con el actor Max Ehrich, aunque dos meses después se separaron. Quizás su reciente revelación tuvo que ver con el fin de su noviazgo con el joven.